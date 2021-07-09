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Суд в Москве избрал меру пресечения для сына главы егорьевского ОМВД

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:42
Происшествия
Суд в Москве избрал меру пресечения для сына главы егорьевского ОМВД
пресс-служба Пресненского районного суда

Москва, 9 июля. Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения для сына начальника ОМВД по городскому округу Егорьевск. Молодой мужчина будет заключен под стражу до 8 сентября 2021 года.

Судья вынес решение в рамках уголовного дела по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Убийство»). Известно, что подсудимый трудился в должности оперуполномоченного четвертого отделения ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, сообщает источник в полиции.

Сотруднику правоохранительных органов избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Отмечается, что за решеткой московский полицейский оказался вместе со своим отцом — начальником егорьевской полиции.

Ранее стало известно, что СК РФ потребовал арестовать главу отдела МВД Егорьевска и его сына. Двух мужчин обвинили в покушении на убийство предпринимателя.

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