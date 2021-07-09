Жителей Московской области предупредили о пьяных пчелах

Москва, 9 июля. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей региона о встрече с пьяными пчелами на подмосковных лугах.

Летняя жара превратила нектар в подобие бражки, от которой хмелеют насекомые и начинают вести себя неадекватно. Пчелы летают хаотично, не могут двигаться по прямой траектории и врезаются в деревья и кусты.

«Нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — сообщается официальном Telegram-аккаунте комитета.

Пчеловоды утверждают, что опьяневшие насекомые опасны для человека не более, чем трезвые. Агрессию пьяные пчелы проявляют лишь к собратьям.

Аномальная жара может губительно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Особенно стоит поберечься пациентам с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, пояснил врач Андрей Тяжельников.