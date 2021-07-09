Российские студенты начали 3D-печать искусственных хрящей

Москва, 9 июля. Студенты Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета МИФИ начали печатать искусственные хрящи.

Работы под руководством доцента ИФИБ НИЯУ МИФИ Владимира Миронова осуществляются при помощи 3D-биопринтинга. Биопечать выполняют из живых клеток и биологических материалов. С использованием этой технологии Миронову удалось успешно напечатать щитовидную железу мыши в 2017 году.

Создание искусственных хрящей поможет пациентам с острым артритом, у которых не регенерируются хрящи. Новый способ сократит реабилитацию пациентов до полугода, отметил Миронов. Опыты проводятся на основе технологии лазерной хирургии и генераторов переменного магнитного поля, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые из США приступили к клиническим испытаниям искусственного сердца из титана и магнитов. Разработка может помочь миллионам людям с заболеваниями сердца и сосудов.