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Российские студенты начали 3D-печать искусственных хрящей

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:39
Общество
Российские студенты начали 3D-печать искусственных хрящей
pixabay.com

Москва, 9 июля. Студенты Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета МИФИ начали печатать искусственные хрящи.

Работы под руководством доцента ИФИБ НИЯУ МИФИ Владимира Миронова осуществляются при помощи 3D-биопринтинга. Биопечать выполняют из живых клеток и биологических материалов. С использованием этой технологии Миронову удалось успешно напечатать щитовидную железу мыши в 2017 году.

Создание искусственных хрящей поможет пациентам с острым артритом, у которых не регенерируются хрящи. Новый способ сократит реабилитацию пациентов до полугода, отметил Миронов. Опыты проводятся на основе технологии лазерной хирургии и генераторов переменного магнитного поля, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые из США приступили к клиническим испытаниям искусственного сердца из титана и магнитов. Разработка может помочь миллионам людям с заболеваниями сердца и сосудов.

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