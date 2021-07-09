Полицейского из Егорьевска арестовали по делу о покушении на убийство

Москва, 9 июля. Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника ОМВД Егорьевска Олега Ермакова по делу о покушении на убийство, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября 2021 года.

Накануне главу егорьевского ОМВД и его сына задержали по подозрению в планировании убийства местного предприниамтеля. Мера пресечения Ермакову-младшему пока не избиралась. Расследование уголовного дела продолжается.