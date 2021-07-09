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Полицейского из Егорьевска арестовали по делу о покушении на убийство

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:37
Происшествия
Полицейского из Егорьевска арестовали по делу о покушении на убийство
pixabay.com  /  TryJimmy

Москва, 9 июля. Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника ОМВД Егорьевска Олега Ермакова по делу о покушении на убийство, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября 2021 года.

Накануне главу егорьевского ОМВД и его сына задержали по подозрению в планировании убийства местного предприниамтеля. Мера пресечения Ермакову-младшему пока не избиралась. Расследование уголовного дела продолжается.

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