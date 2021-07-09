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Режиссера Pussy Riot арестовали в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:16
Происшествия
Режиссера Pussy Riot арестовали в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 9 июля. Режиссера и участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых арестовали на десять суток за неповиновение сотруднику полиции.

Несколько часов назад стражи порядка задержали девушку и доставили в отделение, где составили в отношении нее административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение представителю власти). Подробности инцидента пока неизвестны.

Незадолго до этого Кузьминых уже задерживали за аналогичное правонарушение. Тогда Мещанский районный суд Москвы назначил ей 15 суток административного ареста.

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