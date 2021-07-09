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Мужчина стал жертвой проститутки-аферистки в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:06
Происшествия
Мужчина стал жертвой проститутки-аферистки в Москве
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 9 июля. Житель российской столицы написал заявление в полицию и указал, что его обманула женщина, оказывающая сексуальные услуги за деньги.

Заявитель уточнил, что через интернет-сайт 2 июля заказал себе девушку по вызову. Он перевел деньги в размере 62 тысяч рублей, однако никаких услуг так и не получил. При этом деньги не вернули, сообщает источник ФАН.

Наказание за необычное мошенничество прозвучало в суде для 30-летней женщины. Злоумышленница обманула мужчину в Тульской области, пообещав ему интимные услуги.

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