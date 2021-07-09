Москвич и 73-летняя пенсионерка отметили дни рождения сексом на детской площадке

Москва, 9 июля. Шокированная жительница столицы позвонила в полицию и сообщила, что мужчина и пожилая женщина занимаются сексом на детской площадке.

Инцидент произошел на северо-востоке города в обеденное время. По словам заявительницы, рядом с парочкой гуляли дети, однако их это не смутило.

На место выехал наряд, влюбленных задержали. Оказалось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и отмечали дни рождения. Женщине исполнилось 73 года, а ее партнеру — 37. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, сообщил источник ФАН.