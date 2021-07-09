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В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 9 июля. Две совершеннолетние москвички написали заявление в полицию на водителя службы такси. По словам девушек, мужчина пытался изнасиловать их.

Инцидент произошел по пути из Люберец в Зеленоград поздно ночью. Заявительницы сказали, что гражданин якобы их трогал. Правоохранители задержали 34-летнего Ратбека И. У него были царапины, сообщает источник ФАН.

На допросе мужчина пояснил, что довез девушек до места и потребовал оплатить проезд, у них денег не оказалось, поэтому девушки попытались сбежать. Он бросился догонять, но дома его избили, разбили очки и разорвали одежду. Все обстоятельства устанавливает полиция.

Ранее заключенный обокрал таксиста из ЯНАО, представившись силовиком. Он выманил у водителя из Губкинского деньги якобы на подарок для прокурора, сообщало URA.RU.

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москва изнасилование такси
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