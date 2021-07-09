Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве

Москва, 9 июля. Сотрудники МВД обнаружили офис, где всем желающим предлагали справки о медицинском отводе от вакцинации по медицинским показаниям.

Мошенники вели переписку с клиентами в мессенджерах. Полицейские узнали о незаконной деятельности и решили взять аферистов с поличным. Была сделана контрольная закупка такой справки оперативником. Анализ справки экспертами показал, что печати поддельные, сообщает источник ФАН.

На оригинальной справке, выданной в том учреждении, оттиск самой поликлиники должен быть прямоугольным. Задержан курьер — 42-летний Вячеслав В., гражданин Молдавии, не имеющий регистрации в России.