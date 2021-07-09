Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:05
17:03
Политика
Суд по делу MH17 привел к громкому разоблачению американской разведки
17:03
Общество
Актриса Инна Чурикова поделилась переживаниями после похорон Меньшова
17:02
Политика
«Пыль и разбитые дороги»: Журавлев оценил благоустройство Новосибирска
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
Все новости

Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:51
Происшествия
Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве
patronaje.ruсправка-003-ву

Москва, 9 июля. Сотрудники МВД обнаружили офис, где всем желающим предлагали справки о медицинском отводе от вакцинации по медицинским показаниям.

Мошенники вели переписку с клиентами в мессенджерах. Полицейские узнали о незаконной деятельности и решили взять аферистов с поличным. Была сделана контрольная закупка такой справки оперативником. Анализ справки экспертами показал, что печати поддельные, сообщает источник ФАН.

На оригинальной справке, выданной в том учреждении, оттиск самой поликлиники должен быть прямоугольным. Задержан курьер — 42-летний Вячеслав В., гражданин Молдавии, не имеющий регистрации в России.

Вернуться назад

москва мвд справки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru