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Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
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Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:58
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 9 июля. Женщина обратилась в полицию после того, как посмотрела в Сети видеоролик, на котором неизвестный юноша исполняет акробатические трюки на станции метрополитена «Театральная».

Она попросила провести проверку по поводу опасного поведения в метро, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В прошлом месяце в московском метро изнасиловали бывшую сотрудницу полиции. Инцидент произошел в туалете перехода со станции «Трубная» на «Цветной бульвар». Злоумышленник надругался над жертвой в туалете и утверждал, что они находятся на свидании.

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