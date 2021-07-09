Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»

Москва, 9 июля. Женщина обратилась в полицию после того, как посмотрела в Сети видеоролик, на котором неизвестный юноша исполняет акробатические трюки на станции метрополитена «Театральная».

Она попросила провести проверку по поводу опасного поведения в метро, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В прошлом месяце в московском метро изнасиловали бывшую сотрудницу полиции. Инцидент произошел в туалете перехода со станции «Трубная» на «Цветной бульвар». Злоумышленник надругался над жертвой в туалете и утверждал, что они находятся на свидании.