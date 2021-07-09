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«Просто оскорбительно»: адвокат избитой девушки остался недоволен приговором Mellstroy

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:51
Происшествия
«Просто оскорбительно»: адвокат избитой девушки остался недоволен приговором Mellstroy
ПолитРоссия

Москва, 9 июля. Адвокат избитой девушки прокомментировал приговор блогеру Mellstroy. Антон Жаров счел решение суда оскорбительным и заявил об обязательном обжаловании приговора.

Юрист отметил, что оценка судом действий Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, вызывает у юриста «большую печаль». По словам Антона Жарова, шесть месяцев исправительных работ и удержание 10% зарплаты совершенно точно не составит наказания для популярного стримера. Та сумма, которая будет выплачена молодым человеком в качестве компенсации морального вреда потерпевшей Алене Ефремовой, также не может быть расценена как адекватная содеянному, убежден адвокат.

«Мы, конечно, обжалуем приговор суда, поскольку суд, с нашей точки зрения, очень вольно отнесся к тем документам, которые мы предоставили», — подчеркнул Антон Жаров.

Заявленные документы касались психологического состояния жертвы агрессивного блогера, которое она приобрела после инцидента в прямом эфире. Подробностей душевного здоровья Алены Ефремовой юрист по соображениям этики раскрывать не стал, но заметил, что девушка плохо спит и страдает расстройствами «невротического спектра».

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