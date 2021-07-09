Риелторы ожидают падения спроса на вторичное жилье в Москве

Москва, 9 июля. К концу текущего месяца в столице Российской Федерации может заметно снизиться спрос на вторичную жилую недвижимость.

Такие прогнозы представили аналитики компании «Инком-Недвижимость». Спрос на вторичном жилищном рынке Москвы может уменьшиться в июле до 35% в годовом выражении, цитирует их «Интерфакс».

«На вторичном рынке старой Москвы наступил переломный момент: теперь по количеству авансов и сделок мы будем ежемесячно отставать от 2020-го», — рассказали в организации.

Среди факторов, формирующих динамику спроса на вторичном рынке жилья, выделяется в первую очередь ситуация с пандемией коронавируса. Потенциальные покупатели из-за эпидемиологической обстановки не ходят на просмотры квартир.

Эксперты ранее перечислили регионы, в которых ипотека на новых льготных условиях будет особо выгодна для россиян. Среди них — Алтайский край, Псковская, Ульяновская и Оренбургская области.