«Я доволен»: Mellstroy поделился впечатлением от приговора по делу об избиении

Москва, 9 июля. Блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, прокомментировал решение суда по делу об избиении им девушки в прямом эфире. Молодой человек заявил, что доволен результатом.

Бурим рассказал журналистам, что его приговорили к исправительным работам в течение полугода, а также к выплате 22,5 тыс. рублей на лечение пострадавшей девушки и еще 50 в качестве моральной компенсации. Mellstroy поделился своим хорошим настроением после вынесения приговора и отметил, что ему пригодилось знание математики.

«Я доволен. В любом случае, это не конец, сейчас еще кое-кто будет плакать, апелляция, всякое такое», — подчеркнул стример.

Ранее стало известно, что знакомый адвоката потерпевшей Алены Ефремовой выразил неудовольствие по поводу вынесенного приговора. По словам юриста, общество увидело, что бить женщин «недорого».