Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:04
17:03
Политика
Суд по делу MH17 привел к громкому разоблачению американской разведки
17:03
Общество
Актриса Инна Чурикова поделилась переживаниями после похорон Меньшова
17:02
Политика
«Пыль и разбитые дороги»: Журавлев оценил благоустройство Новосибирска
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
Все новости

Защита ФБК обжаловала признание организации экстремистской

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:25
Происшествия
Защита ФБК обжаловала признание организации экстремистской
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Адвокаты структур блогера Алексея Навального обжаловали через суд решение о признании организации экстремистской.

Представители ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) обжаловали решение Мосгорсуда о признании их экстремистами, а также о запрете их деятельности в РФ.

Юристы утверждают, что решение суд принял с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права. Дата заседания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что структурам Навального теперь запрещено распространять любые информационные данные, совершать финансовые транзакции, а также выдвигаться на выборах и организовывать мероприятия. Рядовым сотрудникам, работавшим в этих структурах, грозит до шести лет тюрьмы.

Также гособвинитель по делу ФБК, комментируя решение Мосгорсуда, заявил, что структуры Навального разжигали ненависть в отношении представителей власти в России и ее сторонников.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

суд фбк жалоба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru