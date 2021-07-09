Защита ФБК обжаловала признание организации экстремистской

Москва, 9 июля. Адвокаты структур блогера Алексея Навального обжаловали через суд решение о признании организации экстремистской.

Представители ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) обжаловали решение Мосгорсуда о признании их экстремистами, а также о запрете их деятельности в РФ.

Юристы утверждают, что решение суд принял с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права. Дата заседания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что структурам Навального теперь запрещено распространять любые информационные данные, совершать финансовые транзакции, а также выдвигаться на выборах и организовывать мероприятия. Рядовым сотрудникам, работавшим в этих структурах, грозит до шести лет тюрьмы.

Также гособвинитель по делу ФБК, комментируя решение Мосгорсуда, заявил, что структуры Навального разжигали ненависть в отношении представителей власти в России и ее сторонников.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.