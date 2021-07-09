«Бить женщин — «недорого»: адвокат Алешкин прокомментировал приговор Mellstroy

Москва, 9 июля. Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал приговор блогеру Mellstroy. Юрист знаком с защитником пострадавшей Алены Ефремовой и считает, что решение суда несоразмерно содеянному.

Алешкин заявил, что общество в лице суда не осознает последствия травм, которые можно нанести женщине подобным поведением. Адвокат подчеркнул, что в его человеческом и мужском представлении женщину бить ни в коем случае нельзя.

«Первое – очевидным стало для общества, что бить женщин «недорого». Можно избить в прямом эфире и отделаться в общем 72 тыс. рублей, поэтому большой вопрос к судье», — отметил юрист.

Впрочем, Андрей Алешкин убежден, что у стороны обвинения очень сильный адвокат и процесс на этом не закончится. Спикер уверен, что дело перспективно и есть все шансы вернуть его на новое рассмотрение. Алешкин пожелал адвокату Ефремовой удачи в обжаловании приговора Андрею Буриму.