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Воробьев назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:12
Общество
Воробьев назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 9 июля. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у жителей Подмосковья уже в июле.

Это станет возможным благодаря высоким темпам вакцинации, которые сохраняются в регионе. Таким мнением поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в целом с начала пандемии в регионе привито уже более двух миллионов человек. Всего планируется вакцинировать от COVID-19 порядка 3,6 млн жителей Подмосковья.

Человек, который привился от коронавирусной инфекции, перестает быть распространителем заболевания. Об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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подмосковье иммунитет коронавирус
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