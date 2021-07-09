Воробьев назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье

Москва, 9 июля. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у жителей Подмосковья уже в июле.

Это станет возможным благодаря высоким темпам вакцинации, которые сохраняются в регионе. Таким мнением поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в целом с начала пандемии в регионе привито уже более двух миллионов человек. Всего планируется вакцинировать от COVID-19 порядка 3,6 млн жителей Подмосковья.

Человек, который привился от коронавирусной инфекции, перестает быть распространителем заболевания. Об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.