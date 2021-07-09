Путин обсудил с Совбезом контроль за оборотом оружия в России

Москва, 9 июля. Глава российского государства Владимир Путин провел совещание с Совбезом России. На нем обсудили наведение порядков в сфере оборота оружия и предотвращения трагедий со стрельбой.

По словам президента, в последнее время в стране участились трагедии, связанные с применением огнестрельного оружия. Он обратил внимание на то, что давал несколько поручений, чтобы урегулировать оборот оружия в РФ.

Путин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Росгвардии Виктору Золотову с требованием изложить предложения по устранению этой проблемы.