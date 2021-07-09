Умерший в Хорошевском суде Москвы пристав вел собственный паблик в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 9 июля. Джамиль А., которого нашли мертвым в Хорошевском суде Москвы, вел группу «ВКонтакте», где размещал картинки и истории из жизни.

Ранее стало известно, что он заходил в соцсети за полчаса до смерти. Пристав поменял статус в соцсети «ВКонтакте», где написал загадочную фразу о том, что нельзя на кого-либо полагаться.

Труп 26-летнего молодого человека нашли в туалете в здании Хорошевского суда Москвы. При этом коллеги пристава говорили, что он работал без замечаний. Причины его гибели пока неизвестны. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.