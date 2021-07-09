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Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых вновь задержали в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:27
Происшествия
Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых вновь задержали в Москве
wikipedia.org  /  Denis Bochkarev / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июля. Правоохранители в очередной раз задержали участницу и режиссера скандальной группы Pussy Riot Анну Кузьминых. К ней едет адвокат.

Незадолго до этого девушка была задержана за неповиновение полиции. На нее составили административный протокол. Мещанский районный суд арестовал Кузьминых на 15 суток.

В тот же день сотрудники полиции задержали участника Pussy Riot Александра Софеева и фотографа Дмитрия Воронцова. Один из них прятал в рюкзаке бутылку вина. В отношении мужчин составили протоколы о распитии алкоголя и появлении в нетрезвом виде в общественных местах.

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