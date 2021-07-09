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Найденный мертвым московский пристав оставил загадочное послание в соцсети перед смертью
Происшествия
Найденный мертвым московский пристав оставил загадочное послание в соцсети перед смертью
pixabay.com

Москва, 9 июля. Джамиль А., которого нашли мертвым в Хорошевском суде Москвы, заходил в соцсети за полчаса до произошедшего. Он поменял статус в соцсети «ВКонтакте».

Погибший 26-летний мужчина использовал телефон и обратился к своим подписчикам странной фразой.

«Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире», — написал он.

По словам собеседника агентства, его тело нашли в туалете. В суде говорят, что он работал без каких-либо нареканий. Причины его гибели пока неизвестны. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

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москва смерть пристав
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