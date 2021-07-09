Ежедневно в Москве вакцинируется от коронавируса более 100 тысяч человек

Москва, 9 июля. Примерно 110 тыс. жителей Москвы проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Такие темпы свидетельствуют о том, что количество вакцинированных в ближайшее время может составить 3,5 млн москвичей. Эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась, добавил мэр Москвы.

Три региона России ранее ввели новые ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции. Нововведения касаются работы ночных заведений общественного питания в Волгоградской, Курской и Оренбургской областях.