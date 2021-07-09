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Собянин оценил результаты введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 москвичей

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:17
Общество
Собянин оценил результаты введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 москвичей
pixabay.com

Москва, 9 июля. Введение специальных QR-кодов для вакцинированных от коронавируса москвичей дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Таким образом в Москве выдали уже около трех миллионов кодов, которые позволяют посещать кафе, рестораны и различные мероприятия.

«Система, конечно, неидеальна, но тем не менее она заработала и дает свои результаты», — подчеркнул Собянин.

Как стало известно ранее, жители столицы с противопоказаниями к прививке от COVID-19 просят также выдать им QR-коды. На данный момент в Москве получение кода предусмотрено только в трех случаях.

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