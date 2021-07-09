ФССП проверяет информацию о гибели пристава в Хорошевском суде Москвы

Москва, 9 июля. Специалисты Федеральной службы судебных приставов выясняют подробности инцидента, произошедшего в Хорошевском дворце правосудия.

Работники суда нашли в одном из помещений здания труп младшего пристава. При каких обстоятельствах он погиб, пока не сообщается. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются в ФССП, заявил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, на теле погибшего были зафиксированы огнестрельные ранения. Для установления точной причины смерти младшего пристава его труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.