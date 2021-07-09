Москва заняла первое место в рейтинге экономической устойчивости ФРГО

Москва, 9 июля. Столица России продемонстрировала наиболее низкий долг, рост реального сектора экономики и эффективный менеджмент в период пандемии COVID-19.

Такие факторы учитывал Фонд развития гражданского общества (ФРГО) при составлении рейтинга российских регионов. Также в топ-3 лидеров вошли Курская и Пензенская области, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Москва ведет последовательную политику поддержки бизнеса и стимулирования городской экономики... принято 5 антикризисных пакетов поддержки бизнеса на сумму 89,7 млрд. рублей», — уточнил руководитель департамента Кирилл Пуртов.

В результате работы программ поддержки объем производства увеличился на 16%. Торговые предприятия и бизнес в сфере услуг также увеличили оборот. Нынешние меры помощи бизнесу включают программы субсидирования и предоставления рассрочек по аренде.

Столичные власти продолжат стимулировать горожан и предпринимателей активнее делать прививки от коронавируса, в том числе пообещав налоговые льготы для таких работодателей, напоминает INFOX. Между тем предприятия общепита, где работают много мигрантов, заметно отстают в вакцинации от предписанных сроков.