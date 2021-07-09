Пресненский суд начал заседание по делу стримера Mellstroy

Москва, 9 июля. Очередное заседание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy) об избиении девушки в прямом эфире началось в Пресненском районном суде.

Прокурор повторно запросил обвинение. Три дня назад предполагалось, что обвиняемый выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, однако рассмотрение было перенесено. Соответствующее решение было принято для того, чтобы стороны успели подготовиться к прениям.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Во время онлайн-трансляции с вечеринки в комплексе «Москва-Сити» Бурим схватил знакомую за волосы и несколько раз ударил головой о стол. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и попросила привлечь блогера к уголовной ответственности.