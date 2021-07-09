Потепление до 32 градусов ждет москвичей в пятницу

Москва, 9 июля. Небольшая облачность и температура воздуха до 32 градусов выше нуля ожидаются в Москве 9 июля. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбик термометра установится на отметке плюс 30-32 градуса, а ночью опустится до 17 градусов выше нуля. Скорость ветра переменных направлений составит два-семь метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы — 755 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла. Ночью возможно похолодание до 14 градусов выше нуля, уточнили синоптики.

В ближайшие 12 дней на территории столичного региона ожидается рекордная засуха. Дожди в Москве прогнозируются лишь во второй половине июля.