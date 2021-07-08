Двое подростков попали под колеса BMW на востоке Москвы

Москва, 8 июля. Водитель автомобиля BMW сбил 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел на улице Металлургов у дома 37Б в пятидесяти метрах от пешеходного перехода. Водитель BMW остался на месте аварии и дождался инспекторов. Дети при ударе получили незначительные травмы.

«Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в управлении.

Пенсионерка ранее сбила семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Свердловской области. Несовершеннолетнего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.