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«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
Общество
«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 8 июля. Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей составит около 3 рублей за километр. Об этом рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Проезд для грузового транспорта по Центральной кольцевой дороге будет дороже в три раза и составит порядка 9 рублей. На трассе действует схема безбарьерного взимания платы, отметил Петушенко на открытии участка.

«Достоинство Центральной кольцевой дороги в том, что мы ушли от привычного понимания шлагбаумов. Это, опять же, экология, это, опять же, время, которое мы тратим», заявили в «Автодоре».

Президент России Владимир Путин побывал на открытии последнего достроенного участка ЦКАД. Он один из первых проехался по дороге на автомобиле Aurus. Вся длина составляет 336 километров.

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проезд автодор цкад-1
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