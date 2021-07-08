«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей

Москва, 8 июля. Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей составит около 3 рублей за километр. Об этом рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Проезд для грузового транспорта по Центральной кольцевой дороге будет дороже в три раза и составит порядка 9 рублей. На трассе действует схема безбарьерного взимания платы, отметил Петушенко на открытии участка.

«Достоинство Центральной кольцевой дороги в том, что мы ушли от привычного понимания шлагбаумов. Это, опять же, экология, это, опять же, время, которое мы тратим», — заявили в «Автодоре».

Президент России Владимир Путин побывал на открытии последнего достроенного участка ЦКАД. Он один из первых проехался по дороге на автомобиле Aurus. Вся длина составляет 336 километров.