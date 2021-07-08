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Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
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Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 8 июля. Более 7,8 тысяч точек общепита и фудкортов в Москве перешли на «бесковидный» режим работы. Об этом заявил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Столичные заведения обслуживают клиентов по QR-кодам во всех районах города. Из 15,6 тысяч точек 7,8 тысяч заявили о переходе на «бесковидный» формат работы.

«Так, зоны COVID-free появились в каждом районе Москвы», сказал Немерюк в интервью ТАСС.

Власти Санкт-Петербурга, напротив, вводят новые ограничения. С 13 июля под запрет попадут массовые мероприятия, численность которых превышает 75 человек.

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ограничения коронавирус фудкорты алексей немерюк
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