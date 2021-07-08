Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией

Москва, 8 июля. Врачи Сергиево-Посадской районной больницы вылечили пациентку с COVID-19 и поражением всех вен левой ноги.

Коронавирусная инфекция вызвала у 34-летней женщины сильное поражение всех вен левой конечности. Она поступила в больницу с пневмонией, SARS-CoV-2 и жалобами на боль в ноге. В результате подмосковные врачи восстановили кровоток вены и имплантировали в нее стент. После операции нога стала меньше и спустя четыре дня ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи в Башкирии спасли жизнь пациенту с опухолью в головном мозге. Проведение операции осложнялось труднодоступностью опухоли, однако в конечном счете она прошла успешно.