Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:11
21:08
Общество
Опубликован новый трейлер сиквела мультфильма «Босс-молокосос»
21:06
Общество
Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха
21:06
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
Все новости

Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
freepik.com  /  freepik

Москва, 8 июля. Врачи Сергиево-Посадской районной больницы вылечили пациентку с COVID-19 и поражением всех вен левой ноги.

Коронавирусная инфекция вызвала у 34-летней женщины сильное поражение всех вен левой конечности. Она поступила в больницу с пневмонией, SARS-CoV-2 и жалобами на боль в ноге. В результате подмосковные врачи восстановили кровоток вены и имплантировали в нее стент. После операции нога стала меньше и спустя четыре дня ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи в Башкирии спасли жизнь пациенту с опухолью в головном мозге. Проведение операции осложнялось труднодоступностью опухоли, однако в конечном счете она прошла успешно.

Вернуться назад

операция подмосковье хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru