Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации

Москва, 8 июля. Более 600 семей получат новые квартиры на западе Москвы в конце июля по программе реновации.

Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Всего по этой программе планируется расселить 119 домов, в которых проживает более 21 тыс. человек. Уже к концу 2024 года город должен обеспечить расселение 27 домов, подчеркнул Левкин.

Район, в котором идет строительство новых домов для программы – Фили-Давыдково. Первые новоселы переедут туда уже в конце июля этого года. Программа реновации жилищного фонда стартовала в 2017 году. Согласно ей планируется расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает более одного миллиона человек.

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