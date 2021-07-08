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Итальянский чиновник восхитился комфортом Москвы
Общество
Итальянский чиновник восхитился комфортом Москвы
pixabay.com

Москва, 8 июля. Заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран восхитился комфортом Москвы.

От внимания итальянского чиновника не укрылись улучшения, которые произошли в российской столице — преобразились парки, жилые комплексы и дороги. Интервью с урбанистом из Милана опубликовали на портале mos.ru.

Российская столица заняла почетное место среди мегаполисов по качеству жизни, отметил Маран. Город создает новую концепцию, которая приближает инфраструктуру к дому.

«Волшебство таких городов, как Москва или Милан, в том, что здесь есть новые потрясающие места, но вместе с тем сохраняются старые здания, традиционная застройка и еще остается место для скверов и зеленых зон. Это достойно уважения», — добавил Маран.

В Москве завершилось строительство последнего участка Центральной кольцевой автодороги. Президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем автомобиля Aurus. Финальные 25 километров замкнут в кольцо ЦКАД, что избавит столицу от транзитного транспорта.

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италия милан урбанист
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