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Расписание ряда станций метро Москвы изменят в период с 17 июля по 8 августа

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:46
Общество
Расписание ряда станций метро Москвы изменят в период с 17 июля по 8 августа
pixabay.com

Москва, 8 июля. Движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» в метро Москвы приостановят в период с 17 июля по 8 августа.

Изменения расписания необходимы из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Информацией об этом поделились в департаменте транспорта Москвы.

«В центре зала на «Проспекте Вернадского» построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии», — объяснили в дептрансе.

Расписание метрополитена изменится и в Санкт-Петербурге. Станция подземки «Чернышевская» закроется 10 июля в 21:00. В это время на станции пройдет проверка устойчивости витражей в вестибюле.

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