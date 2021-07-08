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Стриж со сломанным крылом обрел новый дом у жительницы Сокольников
Общество
Стриж со сломанным крылом обрел новый дом у жительницы Сокольников
Global Look Press  /  imagebroker/Roger Tidman/FLPA

Москва, 8 июля. Жительница Сокольников приютила дома стрижа с открытым переломом крыла.

Раненую птицу москвичка обнаружила вечером во время велопрогулки. Девушка увидела сидящих в траве кошек, которые с интересом играются с каким-то предметом. Подошедший к животным работник ЖКХ отогнал их и поднял с земли раненую птицу.

Пострадавшего стрижа в оперативном порядке доставили в орнитарий. Однако специалисты сказали, что не смогут оказать помощь птице в ближайшее время. В связи с этим Галина отнесла стрижа домой, где самостоятельно занялась его лечением.

«Обрабатываем раны антибиотиком и стрижу необходимые таблетки», — рассказала она.

В начале июля утенок отбился от собственной семьи и случайно забрел на территорию расположения отряда милиции Петербурга. Стражи порядка аккуратно поймали малыша и выпустили его в водоем, где птица воссоединилась с мамой.

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