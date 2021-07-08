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Экс-директор Киркорова Геннадий Руссу умер от коронавируса

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:48
Общество
Экс-директор Киркорова Геннадий Руссу умер от коронавируса
pixabay.com

Москва, 8 июля. Бывший директор Филиппа Киркорова Геннадий Руссу скончался. Причиной смерти стали последствия COVID-19. Ему было 72 года.

Печальное известие сообщил певец Филипп Киркоров. Он напомнил, что Руссу был первым директором, который «поверил» в талант артиста. По словам звезды российской эстрады, Геннадий Руссу был рядом, когда восхождение артиста на музыкальный Олимп только начиналось. Народный артист РФ рассказал, что экс-директор обратил на него внимание в 1988 году, когда Киркоров выступал на разогреве у Игоря Саруханова.

Совсем недавно Россия понесла тяжелую потерю. ФАН сообщал о смерти всеми любимого кинорежиссера Владимира Меньшова. Он скончался от последствий коронавируса.

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