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Путин одним из первых проехал по последнему участку ЦКАД

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:52
Общество
Путин одним из первых проехал по последнему участку ЦКАД
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин проехался по последнему достроенному участку ЦКАД на автомобиле Aurus.

Движение на последнем участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) открылось в московском регионе 8 июля. Завершение строительства последнего 25-километрового участка замкнуло кольцо вокруг столицы. Теперь водители смогут проехать по всей дороге, а это 336 км.

ЦКАД проходит в 50 км от Московской кольцевой автодороги и пересекает 13 федеральных дорог. Введение этой трассы в эксплуатацию позволит разгрузить дороги столицы и Подмосковья от транзитного транспорта.

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путин aurus цкад
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