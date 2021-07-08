Путин одним из первых проехал по последнему участку ЦКАД

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин проехался по последнему достроенному участку ЦКАД на автомобиле Aurus.

Движение на последнем участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) открылось в московском регионе 8 июля. Завершение строительства последнего 25-километрового участка замкнуло кольцо вокруг столицы. Теперь водители смогут проехать по всей дороге, а это 336 км.

ЦКАД проходит в 50 км от Московской кольцевой автодороги и пересекает 13 федеральных дорог. Введение этой трассы в эксплуатацию позволит разгрузить дороги столицы и Подмосковья от транзитного транспорта.