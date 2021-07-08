Путин выразил надежду на продление трассы М12 до Челябинска

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин назвал строительство трассы М12 очень важным проектом для всей страны.

Глава государства открыл движение по новому участку ЦКАД 8 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также присутствовал на мероприятии. Путин выразил уверенность, что заместителю председателя Правительства РФ удастся довести трассу до Казани, затем продлить ее до Тюмени и Челябинска, а после и вовсе замкнуть круг.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Четыре из пяти участков этой трассы платные, однако система оплаты «Свободный поток» позволяет передвигаться по ней без остановки у рамок оплаты.