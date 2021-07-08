Розыгрыш квартиры среди привитых жителей Подмосковья пройдет 1 августа

Москва, 8 июля. Среди жителей Московской области, до 25 июня сделавших прививку против коронавирусной инфекции, 1 августа будет проведен второй розыгрыш квартиры.

Между жителей региона разыграют однокомнатную квартиру в ЖК «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа Подмосковья. Жилье уже с чистовой отделкой и сантехникой располагается на 24 этаже, его площадь — 40 квадратных метров, сообщает сайт 360tv.ru.

Жилой комплекс располагается в трех километрах от МКАД. Ближайшая станция метро находится в 10 минутах езды на транспорте. В районе есть все необходимое для комфортной жизни. В 500 метрах будет возведена школа, а на расстоянии до 100 метров — детский сад. Также рядом построят поликлинику.

Среди тех, кто сделал прививку в период с 15 по 25 июня, уже разыграли жилье в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпуховском городском округе.

В прямом эфире телеканала «Москва 24» между вакцинированных москвичей разыграли пять автомобилей Renault Logan. В конкурсе приняли участие 504 976 человек. Пять номеров победителей определил генератор случайных чисел.