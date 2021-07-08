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Вертолет привлекли к тушению склада на юго-востоке Москвы

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:13
Происшествия
Вертолет привлекли к тушению склада на юго-востоке Москвы
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Москва, 8 июля. Крупный пожар на юго-востоке столицы тушили с помощью авиации. Огонь стремительно распространялся.

Сотрудники МЧС локализовали пожар, который разгорелся на складе на Волгоградском проспекте. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Из горящего здания смогли самостоятельно выбраться 30 человек. В тушении огня повышенного ранга сложности привлекли авиацию. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Ранее ФАН опубликовал видео с места пожара на Волгоградском проспекте. Никто не пострадал.

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