Вертолет привлекли к тушению склада на юго-востоке Москвы

Москва, 8 июля. Крупный пожар на юго-востоке столицы тушили с помощью авиации. Огонь стремительно распространялся.

Сотрудники МЧС локализовали пожар, который разгорелся на складе на Волгоградском проспекте. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Из горящего здания смогли самостоятельно выбраться 30 человек. В тушении огня повышенного ранга сложности привлекли авиацию. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Ранее ФАН опубликовал видео с места пожара на Волгоградском проспекте. Никто не пострадал.