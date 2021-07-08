Более 3,2 миллиона жителей Москвы получили первый компонент вакцины от COVID-19

Москва, 8 июля. Роспотребнадзор отчитался о числе москвичей, которые прошли иммунизацию против коронавирусной инфекции.

Первую прививку уже сделали более 3,2 млн москвичей. Еще 1,8 млн граждан прошли полный курс вакцинации. Столица России имеет достаточный запас вакцин для обеспечения спроса на процедуру как среди горожан, так и среди работодателей, сообщили в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Жители города стали более ответственно относиться к вакцинации. В сутки процедуру проходят около 100 тыс. человек, заметил мэр столицы Сергей Собянин.