Обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК экстрадировали в Россию из Испании

Москва, 8 июля. Предпринимателя Владимира Коваленко доставили из Испании в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант и его сообщники украли 1,2 млрд рублей у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). После этого коммерсант покинул страну и был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение было установлено на территории Испании летом 2016 года.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Королевства Испания запросы об экстрадиции обвиняемого. Коваленко доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России.

Ранее сообщалось, что гражданина РФ Дмитрия Чертока депортируют на родину по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он был задержан на территории Венгрии в июле 2019 года.