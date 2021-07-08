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Обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК экстрадировали в Россию из Испании
Происшествия
Обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК экстрадировали в Россию из Испании
pixabay.com

Москва, 8 июля. Предпринимателя Владимира Коваленко доставили из Испании в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант и его сообщники украли 1,2 млрд рублей у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). После этого коммерсант покинул страну и был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение было установлено на территории Испании летом 2016 года.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Королевства Испания запросы об экстрадиции обвиняемого. Коваленко доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России.

Ранее сообщалось, что гражданина РФ Дмитрия Чертока депортируют на родину по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он был задержан на территории Венгрии в июле 2019 года.

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россия генпрокуратура испания
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