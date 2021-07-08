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Сын экс-директора Petropavlovsk заочно арестован

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:02
Происшествия
Сын экс-директора Petropavlovsk заочно арестован
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Москва, 8 июля. Суд в столице удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Алексея М., обвиняемого в крупной растрате. Он находится в международном розыске.

Отец фигуранта является основателем и бывшим руководителем фирмы Petropavlovsk. Он проходит фигурантом по аналогичной статье. Правоохранители считают, что этот человек причастен к растрате почти 100 миллионов рублей.

Главный бухгалтер предстанет перед судом за растрату бюджетных средств. Она вместе с подельницей нанесла ущерб на 5,5 миллиона рублей.

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