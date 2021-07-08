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Дело о хищении 17 млн рублей у клиентов московских автосалонов поступило в суд

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:49
Происшествия
Дело о хищении 17 млн рублей у клиентов московских автосалонов поступило в суд
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух "продавцов" машин. Мужчины зарабатывали на доверчивости покупателей.

Следователи передали в суд уголовное дело о хищении более 17 млн рублей. Жертвами мошенников стали 50 клиентов автосалонов в Москве. Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение Габилу Мамедову и Вячеславу Пигулевскому.

По данным следствия, злоумышленники путем обмана заключали с клиентами договоры купли-продажи, но, получив оплату, не передавали выбранный покупателем автомобиль. Они убеждали жертв приобрести за те же деньги другую машину, рыночная стоимость которого была ниже.

Если у покупателя не хватало денег, то они вынуждали оформить в банке кредит на заведомо невыгодных условиях. Мужчинам предъявили обвинения. Суд изберет им меру пресечния.

Тем временем мошенники изобрели новую схему обмана российских граждан.

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