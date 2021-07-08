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Полиция возбудила 55 дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:58
Происшествия
Полиция возбудила 55 дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 июля. Столичные правоохранители завели полсотни уголовных дел из-за фальсификации документов о прививках от коронавируса и ПЦР-тестов, сообщает ГУ МВД.

Уголовные дела возбуждаются по статье 327 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Правоохранители устанавливают личности мошенников, позже их привлекут к ответственности. Также полицейские органы занялись пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для походов в заведения.

Ранее представители московского общепита обратились к властям с просьбой продлить обслуживание клиентов на веранде без QR-кодов. Таким образом, заведения разрешили посещать до 1 августа.

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