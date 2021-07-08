В МВД сообщили, что каждый третий пенсионер становится жертвой мошенников

Москва, 8 июля. Врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка прокомментировал рост киберпреступности.

Каждый третий потерпевший от дистанционного мошенничества в Москве — пожилой человек. Об этом сообщил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка.

Число киберпреступлений растет вместе с развитием дистанционных сервисов и услуг. Несмотря на предупреждения сотрудников полиции настороженно относиться к звонкам незнакомцев, пожилые люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

ФАН сообщал, что пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию.