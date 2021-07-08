Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:26
13:24
Экономика
Сокращается число российских регионов со ставкой по ипотеке 7%
13:24
Экономика
Россия построит аналог БАМа для экспорта угля с рекордного месторождения
13:22
Общество
Александр Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы возле гроба Владимира Меньшова
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
13:14
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
Все новости

Двухлетний мальчик умер после падения с четвертого этажа в Подольске
Происшествия
Двухлетний мальчик умер после падения с четвертого этажа в Подольске
pixabay.com

Москва, 8 июля. В Подольске под окнами пятиэтажного дома нашли тело двухлетнего мальчика. У него зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту СК ведет проверку.

Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области сообщила изданию «Вести Подмосковья», что малыш находился один в комнате рядом с окном.

Согласно предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней с четвертого этажа. От серьезных травм он скончался на месте.

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток выпал из окна девятого этажа. Обстоятельства смерти несовершеннолетнего юноши выясняются.

Вернуться назад

ребенок смерть окно
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru