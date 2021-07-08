Двухлетний мальчик умер после падения с четвертого этажа в Подольске

Москва, 8 июля. В Подольске под окнами пятиэтажного дома нашли тело двухлетнего мальчика. У него зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту СК ведет проверку.

Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области сообщила изданию «Вести Подмосковья», что малыш находился один в комнате рядом с окном.

Согласно предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней с четвертого этажа. От серьезных травм он скончался на месте.

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток выпал из окна девятого этажа. Обстоятельства смерти несовершеннолетнего юноши выясняются.