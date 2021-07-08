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ФАН публикует фото с места жесткой аварии с двумя пострадавшими в Москве

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:25
Происшествия
ФАН публикует фото с места жесткой аварии с двумя пострадавшими в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на пересечении Остафьевского и Рязановского шоссе. Кадры с места аварии оказались в распоряжении ФАН.

По предварительным выводам, пьяный водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД и поехал через перекресток на красный свет. Его маневр привел к столкновению с паркетником Nissan Murano.

Водитель второй иномарки серьезно не пострадал. Виновник аварии получил множественные травмы, включая перелом позвоночника. Сотрудникам МЧС пришлось его вызволять из покореженной машины. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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алкоголь мчс авария
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