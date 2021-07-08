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Полыхающий автомобиль парализовал движение на Звенигородском шоссе в Москве

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:27
Происшествия
Полыхающий автомобиль парализовал движение на Звенигородском шоссе в Москве
pixabay.com

Москва, 8 июля. Автомобиль вспыхнул на трассе на Звенигородском шоссе. Очевидцы снимают видео, на котором виден черный густой дым, распространяющийся от машины.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Сотрудники полиции уже прибыли, они устанавливают подробности случившегося. Пока информации о погибших и пострадавших нет.

Еще одно ДТП случилось в Москве на пересечении Остафьевского и Рязановского шоссе. Пьяный водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД и поехал через перекресток на красный свет. Его маневр привел к столкновению с Nissan Murano.

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