Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 11:51
11:47
Происшествия
ДТП с участием семи машин спровоцировало крупную пробку на МКАД
11:44
Общество
Психолог раскрыла причины возникновения абьюзивных отношений
11:42
Общество
ФАС проверит покупку «Лентой» пермской торговой сети «Семья»
11:39
Армия
Лукашенко рассказал, кого считает главной опорой государства
11:38
Армия
Литовкин расшифровал сигнал Черноморского флота для НАТО у берегов Крыма
11:35
Общество
Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек
11:35
Происшествия
Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
11:34
Экономика
Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
11:33
Происшествия
Бывший сотрудник ЮКОСа Пичугин даст показания по делу Ходорковского в СИЗО «Лефортово»
11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева пыталась подкупить 14-летнюю дочь своего мужа
Все новости

Беременную москвичку нашли мертвой под окнами многоэтажки
Происшествия
Беременную москвичку нашли мертвой под окнами многоэтажки
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 8 июля. Инцидент произошел около жилого дома, расположенного на улице Академика Павлова. Причины гибели беременной женщины сейчас выясняют правоохранители.

По данным следствия, личность погибшей удалось оперативно установить. На днях ей исполнилось 34 года. Женщина была на пятом месяце беременности. По факту гибели москвички назначена проверка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли накануне мертвой 31-летнюю жительницу микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи. Поиски женщины велись с 24 июня. Накануне стало известно о ее смерти, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

москва полиция смерть беременная женщина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru