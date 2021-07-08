Беременную москвичку нашли мертвой под окнами многоэтажки

Москва, 8 июля. Инцидент произошел около жилого дома, расположенного на улице Академика Павлова. Причины гибели беременной женщины сейчас выясняют правоохранители.

По данным следствия, личность погибшей удалось оперативно установить. На днях ей исполнилось 34 года. Женщина была на пятом месяце беременности. По факту гибели москвички назначена проверка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли накануне мертвой 31-летнюю жительницу микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи. Поиски женщины велись с 24 июня. Накануне стало известно о ее смерти, сообщало РИАМО.