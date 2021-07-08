Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый уровень» погодной опасности

Москва, 8 июля. Температура воздуха в столице России в четверг поднимется до аномально высоких показателей, заявили в Гидрометцентре.

В связи с экстремально жаркими погодными условиями на весь день в городе объявляют «оранжевый уровень» погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 10:00 до 19:00.

«Оранжевый — погода опасна. Есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

Не так давно Петербург побил температурный рекорд 11-летней давности. Вечером 7 июля в городе была зафиксирована температура воздуха в +31,7 градуса.

Подмосковные специалисты объяснили, можно ли тренироваться при температуре выше +30 градусов. По их словам, жара провоцирует тахикардию и повышенное давление. В сочетании со спортом перегрев организма происходит намного быстрее. Кроме того, вместе с потом из организма выходят калий и магний, которые влияют на работу сердца, пишет «Подмосковье сегодня».