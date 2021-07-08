Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 11:51
11:47
Происшествия
ДТП с участием семи машин спровоцировало крупную пробку на МКАД
11:44
Общество
Психолог раскрыла причины возникновения абьюзивных отношений
11:42
Общество
ФАС проверит покупку «Лентой» пермской торговой сети «Семья»
11:39
Армия
Лукашенко рассказал, кого считает главной опорой государства
11:38
Армия
Литовкин расшифровал сигнал Черноморского флота для НАТО у берегов Крыма
11:35
Общество
Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек
11:35
Происшествия
Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
11:34
Экономика
Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
11:33
Происшествия
Бывший сотрудник ЮКОСа Пичугин даст показания по делу Ходорковского в СИЗО «Лефортово»
11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева пыталась подкупить 14-летнюю дочь своего мужа
Все новости

Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый уровень» погодной опасности
Общество
Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый уровень» погодной опасности
Агентство городских новостей Москва

Москва, 8 июля. Температура воздуха в столице России в четверг поднимется до аномально высоких показателей, заявили в Гидрометцентре.

В связи с экстремально жаркими погодными условиями на весь день в городе объявляют «оранжевый уровень» погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 10:00 до 19:00.

«Оранжевый — погода опасна. Есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

Не так давно Петербург побил температурный рекорд 11-летней давности. Вечером 7 июля в городе была зафиксирована температура воздуха в +31,7 градуса.

Подмосковные специалисты объяснили, можно ли тренироваться при температуре выше +30 градусов. По их словам, жара провоцирует тахикардию и повышенное давление. В сочетании со спортом перегрев организма происходит намного быстрее. Кроме того, вместе с потом из организма выходят калий и магний, которые влияют на работу сердца, пишет «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

погода синоптики жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru